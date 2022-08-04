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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-04T07:41:45+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح يوم أمس الأربعاء 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148650 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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