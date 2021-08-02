سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-02T07:17:19+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد، 147700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147700 دينار لكل 100 دولار.

related

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-18 07:20:07
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-04 06:52:47
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-05-18 07:05:51
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-14 07:06:54
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-03 07:07:20
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-07 07:20:37
إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-18 07:16:18
ارتفاع صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 07:10:00
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان