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أسعار صرف الدولار ترتفع في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-05T06:53:40+0000
أسعار صرف الدولار ترتفع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148325 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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