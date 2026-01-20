ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت يوم أمس الاثنين 147450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 147650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147550 ديناراً مقابل 100 دولار.