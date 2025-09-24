ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع الاغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا 142 ألف دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت صباحاً عند 141,450 ديناراً.

وأضاف أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 143 ألف دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسواق بدورها ارتفاعاً في سعر الصرف، حيث بلغ سعر البيع 141,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,400 دينار.