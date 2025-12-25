ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 143400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 143150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 142300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142150 ديناراً مقابل 100 دولار.