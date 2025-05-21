ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 142450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142400 دينار مقابل 100 دولار.