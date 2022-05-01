سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-01T07:27:57+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم  147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح يوم أمس السبت 147650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  147600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2022-01-27 07:08:38
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-04-04 14:21:53
ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

الدولار يرتفع مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-08 15:37:39
الدولار يرتفع مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-08-02 07:17:19
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-03-14 15:21:59
ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2022-02-06 07:07:23
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2022-01-09 07:16:55
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يرتفع بشكل طفيف عند إغلاقه في أسواق بغداد

Date: 2021-06-24 15:24:50
الدولار يرتفع بشكل طفيف عند إغلاقه في أسواق بغداد