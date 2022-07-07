سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-07T07:24:36+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 148350 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ، حيث بلغ سعر البيع 148425 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  148300 دينار.

 

related

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2022-05-21 07:32:22
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

بورصة بغداد تغلق على ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار

Date: 2022-06-19 14:49:20
بورصة بغداد تغلق على ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار

ارتفاع طفيف باسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-05-25 14:29:27
ارتفاع طفيف باسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

ارتفاع اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-04-03 14:57:17
ارتفاع اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-12-02 07:14:10
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-12-28 07:22:22
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-05-31 14:42:10
انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2022-04-30 07:36:11
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد