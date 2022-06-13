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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-13T07:11:53+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار البورصة ليوم امس الاحد 148350 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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