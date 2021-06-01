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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-01T06:57:38+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد، وإقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 149250 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً أيضاً إذ بلغ سعر البيع 149600 ألف دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149300 الف دينار لكل مائة دولار أمريكي.

 

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