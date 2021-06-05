ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 149150 دينارا عراقيا.
واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يكون هناك تداولا للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.