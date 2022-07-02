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ارتفاع أسعار صرف الدولار في الحارثية والكفاح ببغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-02T07:31:37+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الحارثية والكفاح ببغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148050 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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