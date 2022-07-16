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ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد انتهاء عطلة العيد في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-16T07:17:14+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد انتهاء عطلة العيد في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار في اخر يوم لها الخميس المصادف 3 تموز قبل اغلاقها بسبب عيد الاضحى 148350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

 

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