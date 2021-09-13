ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 147550 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت البورصة قد سجلت صباح امس الاحد 147475 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.