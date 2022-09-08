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ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-08T07:17:36+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا ان الاسعار سجلت يوم امس الاربعاء 147850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء  148000 دينار لكل 100 دولار.

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