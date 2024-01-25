ارتفاع أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بشكل طفيف 5 سنتات لتصل إلى 74.59دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.15 دولار لتصل الى 78.39دولارا ً.

وارتفعت اسعار النفط العالمي بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.