ارتفاع أسعار خام البصرة مع زيادة أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الاثنين، تزامناً مع زيادة أسعار النفط عالمياً.

حيث ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 14 سنتاً ليصل إلى 67.37 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس القيمة لتصل إلى 70.54 دولاراً للبرميل.

وتزامن هذا الارتفاع مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على يد مقاتلي المعارضة، مما ساهم في تعزيز المخاوف العالمية.

في الوقت ذاته، أُهملت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني، الذي كان قد أبرزته تخفيضات أرامكو السعودية لأسعار النفط الموجهة للمشترين الآسيويين.