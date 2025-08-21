ارتفاع أسعار خام البصرة مع تصاعد الطلب العالمي

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، تزامناً مع صعود أسعار النفط عالميا .

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 25 سنتا بما يعادل 0.39%‎‎ لتصل إلى 64.63 دولارا، كما ارتفعت أسعار خام المتوسط 25 سنتا، بما يعادل 0.25% ‎ليصل 67.88 دولارا.

وفي السوق العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد تسجيل انخفاضات أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما دعم توقعات الطلب القوي.

وبلغ سعر خام برنت 66.97 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 62.86 دولارا.