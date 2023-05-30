ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 1 %

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة يوم الثلاثاء، بأكثر من 1% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت اسعار خام البصرة الثقيل 1.36 دولارا او ما يعادل 1.90% لتصل الى 73.06 دولارا.

وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 1.36 دولار او ما يعادل 1.82% لتصل الى 76.21 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط عالميا مع توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين، مما ينعش الاقتصاد الامريكى "اكبر مستهلك للنفط في العالم".