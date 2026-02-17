ارتفاع أسعار خام البصرة مع استقرار النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 31 سنتا بما يعادل 0.34 %‎‎ ليصل الى 62.74 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 21 سنتا بما يعادل 0.32% ليصل 64.99 دولارا للبرميل.

واستقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع مخاطر توقف الإمدادات النفطية مع المناورات التي تجريها إيران في قناة هرمز، قبيل المحادثات النووية الحاسمة بين إيران وأمريكا التي ستجرى في جنيف.

وانخفض خام برنت ليسجل 68.35 دولارا، وارتفع خام تكساس الأمريكي 63.51 دولارا.