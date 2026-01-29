ارتفاع أسعار خام البصرة لأكثر من 3%

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط 3%، يوم الخميس، مع صعود أسعار النفط عالمياً.

وزادت أسعار خام البصرة الثقيل 2.09 دولاراً بما يعادل 3.47%‎‎ ليصل إلى 62.25 دولاراً للبرميل، كما صعد خام البصرة المتوسط 2.09 دولاراً بما يعادل 3.34% ليصل 64.70 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك بعد زيادة في أسعار النفط مع تزايد المخاوف من احتمال قيام أميركا بشن هجوم عسكري على إيران المنتج الرئيسي للنفط مما قد يعطل الإمدادات.

وارتفع خام برنت 69.20 دولاراً وخام تكساس الأميركي 64.04 دولاراً.