ارتفاع أسعار خام البصرة لأكثر من 3% وسط صعود عالمي

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الأربعاء، ارتفاعاً بأكثر من 3% تزامناً مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات التداول، ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 2.67 دولار، ما يعادل 3.80%، لتصل إلى 72.86 دولاراً للبرميل.

كما سجل خام البصرة المتوسط زيادة قدرها 2.77 دولار، ما يعادل 3.78%، ليصل إلى 76.06 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بتقلص الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتوسع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط العالمية، حيث سجل خام برنت 77.34 دولاراً للبرميل، بزيادة بلغت 29 سنتاً أو ما يعادل 0.37%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 36 سنتاً ليصل إلى 74.61 دولاراً للبرميل.