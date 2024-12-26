ارتفاع أسعار خام البصرة لأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط لأكثر من 1%، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 84 سنتاً بما يعادل 1.21% ليصل إلى 70.35 دولاراً، كما ارتفعت أسعار الخام المتوسط 84 سنتاً أيضاً بما يعادل 1.16% ليصل إلى 73.45 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية مدعومة بآمال تحفيز مالي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وانخفاض متوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وسجل خام برنت 73.85 دولاراً بارتفاع بلغ 29 سنتاً أو ما يعادل 0.37% وصعد خام تكساس الأمريكي 27 سنتاً إلى 70.37 دولاراً.