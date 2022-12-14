ارتفاع أسعار خام البصرة إلى أكثر من 3%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الأربعاء، إلى أكثر من 3% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.31 دولار بما يعادل 3.20% ليصل الى 74.40 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.31 او ما يعادل 3.50% ليصل الى 68.35 دولارا.

وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا مع تخفيف قيود كورونا في الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم واغلاق خط انبوب النفط الكندي الذي يصدر الخام الى امريكا.