ارتفاع أسعار خام البصرة إلى أكثر من 2%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2% مع بداية متعثرة لأسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 1.63 دولار بما يعادل 2.04% ليصل الى 81.54 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.63 دولار او ما يعادل 2.20% ليصل الى 75.79 دولارا.

وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي لتحقق مكاسب كبيرة ، قبل ان تنخفض الاسعار مع بداية الاسبوع الحالي مع ضعف الطلب العالمي.