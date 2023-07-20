ارتفاع أسعار خام البصرة إلى أكثر من 2%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة إلى أكثر من 2% ، يوم الخميس، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.55 دولار او ما يعادل 2.04% ليصل الى 77.53 دولارا، وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 1.55 دولار او ما يعادل 1.96% ليصل الى 80.58 دولارا.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع الخام العراقي لآسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لاوربا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.