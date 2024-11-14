ارتفاع أسعار خام البصرة رغم تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الخميس، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

وقالت مصادر في قطاع النفط، إن أسعار خام البصرة الثقيل ارتفعت بمقدار 35 سنتًا ليصل إلى 67 دولارًا للبرميل، بينما زادت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس القدر لتسجل 70.15 دولارًا للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع في أسعار خام البصرة وسط انخفاض أسعار النفط العالمية، التي تأثرت بتوقعات بزيادة الإنتاج العالمي في ظل تنامي المخاوف من ضعف الطلب. كما أسهم ارتفاع الدولار في كبح أسعار النفط.