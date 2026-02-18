ارتفاع أسعار خام البصرة رغم انخفاض النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الاربعاء، مع انخفاض طفيف لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 48 سنتا بما يعادل 0.77 %‎‎ ليصل الى 63.22 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 48 سنتا بما يعادل 0.74% ليصل 65.47 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مع تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار الآمال في تخفيف حدة التوترات الثنائية وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع خام برنت بمقدار 3 سنتات أو 0.04% ليصل إلى 67.39 دولارًا للبرميل عند الساعة الـ 01:39 بتوقيت غرينتش، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.08% ليتداول عند 62.28 دولارًا. ويتداول كلا الخامين عند أدنى مستوياتهما في أسبوعين.