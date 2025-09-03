ارتفاع أسعار خام البصرة رغم انخفاض النفط عالمياً

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الاربعاء، بالرغم من انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 76 سنتا، بما يعادل 1.15%‎‎ ليصل إلى 67.2 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 76 سنتاً، بما يعادل 1.9% ‎ليصل 70.22 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط العالمية لكنها استقرت قرب أعلى مستوياتها في شهر، متأثرة بالعقوبات الأميركية الجديدة على شبكة شركات شحن وسفن متهمة بتهريب النفط الإيراني تحت غطاء النفط العراقي، فيما يترقب المتعاملون اجتماع "أوبك+" نهاية الأسبوع.

وبلغ سعر خام برنت 68.95 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 65.43 دولارا.