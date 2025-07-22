ارتفاع أسعار خام البصرة رغم انخفاض النفط بالأسواق العالمية

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 32 سنتا بما يعادل 48%‎‎ ليصل إلى 67.47 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 32 سنتا بما يعادل 46 % ‎ليصل 70.52 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام.

وبلغ سعر خام برنت 68.97 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 66.99 دولارا .