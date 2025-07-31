ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 3% رغم استقرار النفط عالمياً

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بأكثر من 3%، رغم استقرار أسعار النفط العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعًا قدره 2.32 دولارًا، بنسبة 3.42%، ليصل إلى 70.21 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط بالقيمة ذاتها، بنسبة 3.22%، ليبلغ 73.26 دولارًا للبرميل.

وجاء ذلك في وقت استقرت فيه أسعار النفط العالمية، وسط تقييم المستثمرين لمخاطر نقص الإمدادات، فيما حدّت الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية من تحقيق مكاسب أكبر.

وبلغ سعر خام برنت 73.14 دولارًا للبرميل، فيما سجّل الخام الأميركي 72.33 دولارًا.