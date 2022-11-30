ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 3%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي بأكثر من 3%، يوم الاربعاء، بعد سلسلة تراجعات خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.80 دولار، بما يعادل 3.65% ليصل الى 79.49 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.80 دولار او ما يعادل 3.94% ليصل الى 73.84 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا اليوم مع توقع قيام منظمة أوبك إجراء تخفيضات أكثر على إنتاج نفط أعضائها وقرب حظر النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي في كانون الأول.