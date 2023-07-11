ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة، يوم الثلاثاء، بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 98 سنتا، بما يعادل 1.33% ليصل الثقيل إلى 74.75 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 98 سنتا بما يعادل 1.27% ليصل إلى 77.90 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع التركيز التجار على تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع الخام العراقي لآسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع إلى أوروبا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.