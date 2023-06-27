ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة يوم الثلاثاء بأكثر من 1%، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 94 سنتا، أو ما يعادل 1.33% لتصل الى 71.55 دولاراً.

وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 94 سنتا أو ما يعادل 1.27% لتصل الى 74.70 دولارا.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع لآسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لأوروبا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.