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ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-08T10:10:06+0000
ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط خلال الاسبوع الحالي.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 3.11 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.60% ليصل الى 75.38 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 2.47 دولار او ما يعادل 3.61% ليصل الى 70.98 دولارا.

وارتفعت ايضا خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 75.19 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 74.31 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 76.07 دولارا، وجيراسول الانغولي 76.05 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 71.13 دولارا".

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا بعد انخفاضها بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي نتيجة اغلاق عدة دول حدودها أمام المسافرين، وسط مخاوف من انتشار Omicron الجديد في دول العالم.

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