سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-29T07:16:05+0000
ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.24 دولاراً للبرميل بمقدار 0.81 دولار، أو بنسبة 1.24% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 62.08 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغت نسبته 0.96%.

وسجل الخام العربي الخفيف 65.58 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 64.13 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 66.13 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 65.85 دولارا، وجيراسول الانغولي 66.41 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 67.05 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 64.12 دولارا.

 

related

سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

Date: 2021-03-23 06:35:56
سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-20 08:32:09
انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-22 06:57:32
لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

ارتفاع خام البصرة بصنفيه

Date: 2021-03-30 08:05:26
ارتفاع خام البصرة بصنفيه

الحمم البركانية تقود النجف لاكتشاف نفطي "كبير"

Date: 2020-08-09 15:11:23
الحمم البركانية تقود النجف لاكتشاف نفطي "كبير"

العراق يعلن ارتفاعاً بكميات النفط المصدرة والإيرادات المالية

Date: 2021-01-19 10:32:16
العراق يعلن ارتفاعاً بكميات النفط المصدرة والإيرادات المالية

خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

Date: 2021-04-08 06:29:17
خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

النفط يلامس 50 دولارا للبرميل بعد مهاجمة حقل نفطي بالعراق

Date: 2020-12-09 10:16:31
النفط يلامس 50 دولارا للبرميل بعد مهاجمة حقل نفطي بالعراق