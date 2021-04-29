ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.24 دولاراً للبرميل بمقدار 0.81 دولار، أو بنسبة 1.24% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 62.08 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغت نسبته 0.96%.

وسجل الخام العربي الخفيف 65.58 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 64.13 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 66.13 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 65.85 دولارا، وجيراسول الانغولي 66.41 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 67.05 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 64.12 دولارا.