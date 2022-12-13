ارتفاع أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 13 سنتا بما يعادل 0.18% ليصل الى 72.9 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 13 سنتا او ما يعادل 0.20% ليصل الى 66.04 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي مع تخفيف قيود كورونا في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وإغلاق خط أنبوب النفط الكندي الذي يصدر الخام إلى أمريكا.