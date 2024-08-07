ارتفاع أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 76 سنتا، ليصل الى 72.15 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 76 سنتا ليصل الى 75.5 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد انتعاش قصير في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات للصناعة زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوض المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.