ارتفاع أسعار خامي البصرة والمتوسط يقترب من 90 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، برغم من انخفاض أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 53 سنتاً ليصل الى 86.47 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 53 سنتا ليصل الى 89.67 دولاراً.

وواصلت أسعار النفط العالمي خسائرها في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين والارتفاع المحتمل في الولايات المتحدة. وفاقت المخزونات التجارية مخاوف العرض الناجمة عن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.