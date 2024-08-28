ارتفاع أسعار خامي البصرة مع صعود النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.4 دولار ، ليصل الى 75.61 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.4 دولارا ليصل الى 78.61 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط ، بعد أن أنهت انخفاضا حادا في الجلسة السابقة سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع تذبذب المستثمرين بين المخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.