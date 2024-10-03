ارتفاع أسعار خامي البصرة مع زيادة أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ سجلت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" ارتفاعاً، اليوم الخميس، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

حيث ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 2.96 دولاراً، ليصل إلى 70.17 دولاراً للبرميل، كما زادت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس المقدار، لتصل إلى 73.17 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع في أسعار النفط العالمي نتيجة لتقييم المستثمرين للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، واحتمال تعطل تدفقات الخام في ظل وجود كميات وفيرة في السوق العالمية.