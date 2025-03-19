ارتفاع أسعار خامي البصرة مع انخفاض النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع أسعار خام البصرة الثقيل 62 سنتا بما يعادل 0.91% ليصل إلى 68.84 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 62 سنتا بما يعادل 0.87% ليصل الى 71.89 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط، في وقت سابق من صباح اليوم، بعد أن وافقت روسيا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتوقف موسكو وكييف عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة الخاصة بكل منهما مؤقتا، وهو ما قد يؤدي إلى دخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 70.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 66.75 دولارًا.