ارتفاع أسعار خامي البصرة مع الإغلاق

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، بالتزامن مع إغلاق الأسعار من يوم الجمعة.

وسجل خام البصرة الثقيل، ارتفاعا بمقدار 5.95 دولاراً بما يعادل 6%، ليصل إلى 105.10 دولارات للبرميل، كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 5.95 دولاراً أيضاً بنسبة 5.95% ليبلغ 107.20 دولارات للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، في ظل تنامي الشكوك بشأن احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإيرانية المستمرة منذ شهر.

وسجل خام برنت 114.53 دولار، فيما سجل خام الامريكي 101.18 دولار.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تسعر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خامي خام دبي وخام عُمان، من خلال جمع السعرين وقسمتهما على اثنين.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فتسعر بالاستناد إلى خام برنت، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق.

في حين يتم تسعير الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم.