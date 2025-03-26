ارتفاع أسعار خامي البصرة مع الصعود العالمي للنفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 47 سنتا بما يعادل 0.67% ليصل الى 70.34 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 47 سنتا بما يعادل 0.64% ليصل الى 73.39 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط مع المخاوف من تقلص شحة الامدادات وانخفاض مخزونات الخام الامريكية.

وسجل خام برنت 73.21 دولارا بارتفاع 19 سنتا وسجل الخام الامريكي 69.20 دولارا بارتفاع بلغ 20 سنتا.