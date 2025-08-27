ارتفاع أسعار خامي البصرة مع استقرار النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، على الرغم من استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 49 سنتا بما يعادل 049%‎‎ ليصل إلى 67.12 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 49 سنتا بما يعادل 0.39% ‎ليصل 70.57 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، إذ تترقب السوق تأثير فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الهند، رداً على مشترياتها من الإمدادات الروسية.

وبلغ سعر خام برنت 67.24 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 63.25 دولاراً.