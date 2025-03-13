ارتفاع أسعار خاميّ البصرة مع صعود النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفع أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع تصاعد سوق النفط عالمياً.

وارتفع سعر خام البصرة الثقيل 18 سنتاً بما يعادل 0.27% ليصل إلى 67.42 دولاراً، كما زاد سعر الخام المتوسط 18 سنتاً بما يعادل 0.26% ليصل إلى 70.47 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً مع انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية بشكل كبير مما رفع التوقعات بزيادة الطلب الموسمي في الربيع.

وسجل خام برنت 71.04 دولاراً بارتفاع بلغ 9 سنتات، وسجل الخام الأمريكي 67.71 دولاراً بارتفاع بلغ 2 سنت.