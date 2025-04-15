ارتفاع أسعار خامي البصرة لأكثر من 1٪ مع صعود النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1٪ مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 64 سنتا بما يعادل 1.04% ليصل إلى 62.33 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 64 سنتا او ما يعادل 099٪ ليصل الى 65.48 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط، خلال هذا اليوم الثلاثاء متأثرة بالاعفاءات لبعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وزيادة الطلب للنفط من الصين ثاني أكبر مستهلك بالعالم.

وسجل خام برنت اليوم 65.15 دولاراً، وسجل الخام الأمريكي 61.79 دولاراً .