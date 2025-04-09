ارتفاع أسعار خامي البصرة لأكثر من 1٪ رغم انخفاض النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط اليوم الاربعاء، الى اكثر من 1٪ رغم التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 91 سنتا بما يعادل 1.55% ليصل إلى 59.78 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 91 سنتا أو ما يعادل 1.47٪ ليصل الى 62.83 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط عالميا، خلال الأيام الماضية متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على توقعات الطلب على النفط اضافة الى اعادة أوبك لبعض إنتاجها مما أثار مخاوف من تخمة المعروض.

وسجل خام برنت اليوم 60ِ.69 دولاراً، وسجل الخام الأمريكي 57.22 دولاراً .