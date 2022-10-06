ارتفاع أسعار خامي البصرة إلى أكثر من 2%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الخميس، نسبته إلى أكثر من 2% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.44 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.84% ليصل الى 88.50 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.44 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.97 % ليصل الى 84.60 دولارا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 94.46 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 2.57 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 93.18 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ 2.01 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا بعد اتفاق تحالف اوبك بخفض انتاجها بمقدار مليونين برميل يوميا في تشرين الثاني ردا على انخفاض أسعار النفط.